Борис Щербаков пожаловался на безденежье и безработицу

Народный артист России вынужден спасаться продукцией с собственного огорода.

Актёр, известный по фильмам "Гостья из будущего", "Битва за Москву", "По прозвищу Зверь" и другим, рассказал о своём бедственном положении.

Артист зарабатывал игрой в театре, однако ограничительные меры, связанные с пандемией, заставили Бориса Щербакова "перебиваться" картошкой из-за отсутствия денег и работы.

"Все перекрыто, работы никакой, вообще ничего нет. Сижу на подножных кормах каких-то. Картошки, слава Богу, накопали, мы посадили ее весной, так что сейчас ее и выкапываем. Вот на этом как-то и перебиваемся", — объяснил Борис Васильевич в интервью РИА ФАН.

Артист с сожалением ждёт своего дня рождения, которое он всегда встречал на сцене. В этом году многолетняя традиция будет нарушена из-за того, что театр отменил постановку по причине пандемии COVID-19.