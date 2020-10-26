Бузова назвала Собчак "бабулей"

Ксения Собчак получила в подарок от Ольги Бузовой плоскую коробочку с её автографом. Телеведущая поблагодарила экс-коллегу по "Дому-2" за подарок, но с расстроенным видом заявила, что не сможет прослушать компакт-диск, поскольку у неё уже давно нет проигрывателя для дисков.

Бузова сама позвонила Собчак, чтобы объяснять ей ситуацию. Оказалось, что в коробке был совсем не диск, а набор теней. В разговоре с телеведущей певица назвала её "бабулей".