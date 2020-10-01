Первый муж Наташи Королёвой Игорь Николаев хвастается в своем Instagram счастливым браком.

Певец и композитор отпраздновал 10 лет семейной жизни со своей второй супругой Юлией Проскуряковой.

"10 лет как одно счастливое мгновение! Сегодня наш день!" — пишет на своей страничке Николаев под фото с любимой супругой.

Оловянная свадьба Николаева совпала с пиком семейной драмы его экс-супруги Наташи Королёвой.

Интернет пользователи хотя и не связывают напрямую два этих события, однако не могут удержаться от того, чтобы провести параллели между этими фактами.

"Наташу Королёву осуждали за то, что позарилась на стриптизера. Многие тогда предрекали ей, что она еще вспомнит Игоря Николаева. Этот день похоже настал".

"Зачем ворошить старое? У Николаева своя жизнь, у Королёвой — своя. Их пути уже давно разошлись" — пишут интернет пользователи, которые следили за всеми перипетиями судьбы звезд российской эстрады.