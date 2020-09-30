Наташа Королёва рассказала об особенностях мужских и женских измен

Тестостерон зашкаливает, ему хочется огня. Королёва решила стать лучше, чтобы в дальнейшем избегать конфликтов с супругом.

Певица не доставила интернет злопыхателям удовольствия понаблюдать за громким разводом звездной пары. "Русалка российской поп-культуры" оказалась умудренной жизнью женщиной, которая готова с терпением преодолевать семейные кризисы.

47-летняя звезда эстрады поразмышляла над ситуациями, когда один из супругов оказывается на подъёме, в то время как его половинка переживает не лучшие времена.

"Мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения. Потому что бывает, что это у тебя состояние кризиса, а муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня. Или бывает по-другому: муж лежит на диване, у него пиво, футбол, и ему уже ничего не хочется. А она увядает рядом с ним, ничего не получая от него. Понимаете, это мужчинам легче — на левачок сходил и как бы поправил ситуацию. А женщины — нет, они все-таки семейные, особенно те, кто давно живут вместе, и есть домашний очаг, и дети", — так певица пытается найти оправдание своему неверному супругу.

Королёва посоветовала женщинам начать работать над собой. Замена старого гардероба на новый, по мнению певицы, будет первым шагом на пути к преодолению кризиса в семейных отношениях.

Ранее "Правда.Ру" писала, что подписчики Королёвой и Тарзана подозревают пару в том, что они разыграли скандал с изменой ради пиара.