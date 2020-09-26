Валерия спела песню "Часики", когда её погружали в карету скорой помощи

Музыкальный продюсер переполошил поклонников певицы, выложив в Сеть короткое видео. На кадрах любительской съемки Валерию везут в карете скорой помощи.

"Валерия! С песней по жизни. Как же я всё-таки люблю эту сильную, красивую женщину. P. S. Конечно, чтобы набрать много просмотров я должен был написать: Страшная трагедия в семье Пригожина… Но шутить на эту тему не хочу. Всем здоровья", — подписал видео Дробыш.

То, что не произошло ничего серьезного, фанаты певицы убедились, глядя на то, как стоически Валерия себя ведет. Певица не только не была напугана, но и нашла в себе силы исполнить припев своего хита "Часики".

Подписчики Дробыша предположили, что это фрагмент нового клипа Валерии, однако все выглядело весьма правдоподобно.

Продюсер позже признался, что эти кадры были сделаны в прошлом году. Тогда у Валерии поднялась высокая температура, начался озноб. Виктор Дробыш только сейчас выложил в Сеть видео годовалой давности, заставив поклонников певицы поволноваться.