Сергей Жигунов обратился к стюардессе во время полёта, поскольку его настигла сильная зубная боль.
У одной из стюардесс было медицинское образование и она в прошлом работала стоматологом. Девушка удалила актёру зуб прямо на борту самолета.
"Вчера во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь — удалила нижнюю "шестерку". Чувствую себя нормально, хочу выразить благодарность всему экипажу борта "Константин Паустовский", — написал Жигунов в личном блоге.
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