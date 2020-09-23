Сергею Жигунову удалила зуб стюардесса прямо во время полёта

Сергей Жигунов обратился к стюардессе во время полёта, поскольку его настигла сильная зубная боль.

У одной из стюардесс было медицинское образование и она в прошлом работала стоматологом. Девушка удалила актёру зуб прямо на борту самолета.