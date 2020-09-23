Наташа Королёва показала, как снимает стресс из-за измены мужа

Певица Наташа Королёва впервые после громкого скандала, связанного с изменой супруга, решила выйти в свет. Артистка вместе со своей подругой Идой Достман посетила один из столичных ресторанов.

По словам певицы, ей удалось найти с кем "бухнуть", посидеть и "по-тёлкински перетереть весь этот треш". Когда у звезды плохое настроение, она любит полакомиться какими-нибудь десертами, запивая их вином или коктейлем.

На кадрах подруга певицы говорит ей, что друзья нужны для того, чтобы поддерживать человека в тяжёлых жизненных ситуациях. Именно поэтому Ида Достман отложила свои дела и приехала к Наташе Королёвой.

Стоит отметит, что несмотря на разразившийся скандал, артистка не теряет оптимизм. Она улыбается и даже шутит.

Сергей Глушко в настоящее время занят тем, что наказать всех тех, кто опорочил его честь и достоинство. он намерен подать в суд на любовницу и недобросовестных представителей СМИ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что любовница Тарзана хочет увести его из семьи.