Беременная любовница Тарзана боится мести Наташи Королевой

Любовницей известного стриптизёра и мужа Наташи Королевой Сергея Глушко оказалась актриса Анастасия Шульженко.

Она публично призналась, что вступала в интимную связь с Тарзаном. Однако теперь артистка боится мести со стороны певицы.

Шульженко записала видеообращение, в котором высказалась об угрозе жизни себе и своим родственникам. Она считает, что Королева обратилась в полицию специально, чтобы запугать её.