Любовницей известного стриптизёра и мужа Наташи Королевой Сергея Глушко оказалась актриса Анастасия Шульженко.
Она публично призналась, что вступала в интимную связь с Тарзаном. Однако теперь артистка боится мести со стороны певицы.
Шульженко записала видеообращение, в котором высказалась об угрозе жизни себе и своим родственникам. Она считает, что Королева обратилась в полицию специально, чтобы запугать её.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.