Российский бизнесмен хочет отсудить миллионы у Наоми Кэмпбелл

Российский бизнесмен Владислав Доронин подал в суд на свою бывшую возлюбленную Наоми Кэмпбелл и потребовал у неё 3 миллиона долларов.

В такую сумму предпринимать оценил вещи, которые "оставил на хранение" артистке.