Российский бизнесмен Владислав Доронин подал в суд на свою бывшую возлюбленную Наоми Кэмпбелл и потребовал у неё 3 миллиона долларов.
В такую сумму предпринимать оценил вещи, которые "оставил на хранение" артистке.
"57-летний Владислав Доронин утверждает, что 50-летняя супермодель сохранила часть его имущества. Российский бизнесмен оценил свои вещи в 3 миллиона долларов", — сказано в ходатайстве, которое было подано в Верховный суд штата Нью-Йорк.
Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, говоря об отваге народа, допустил непростительную оговорку.