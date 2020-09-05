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Российский бизнесмен хочет отсудить миллионы у Наоми Кэмпбелл

Шоу-бизнес

Российский бизнесмен Владислав Доронин подал в суд на свою бывшую возлюбленную Наоми Кэмпбелл и потребовал у неё 3 миллиона долларов.

В такую сумму предпринимать оценил вещи, которые "оставил на хранение" артистке.

"57-летний Владислав Доронин утверждает, что 50-летняя супермодель сохранила часть его имущества. Российский бизнесмен оценил свои вещи в 3 миллиона долларов", — сказано в ходатайстве, которое было подано в Верховный суд штата Нью-Йорк.

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