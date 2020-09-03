Александр Розенбаум до сих пор не отошёл от смерти брата

Александр Розенбаум до сих пор не отошёл от потери. Пятнадцать лет назад он похоронил младшего брата, Владимир умер в 49 лет от цирроза печени. Артист с горечью добавил, что до сих пор иногда делает вид, что говорит с ним по телефону.