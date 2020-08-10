Блогер Лена Миро опубликовала в Instagram "честное" фото без фильтров, макияжа и "цацок".
"Мне совершенно не стремно запилить фоточку себя, любимой, "как есть". Вот как хожу дома: в мягкой серенькой худи, без укладки, цацок, макияжа, фильтров, фотошопа, так и могу показаться", — написала Миро.
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Мне совершенно не стрёмно запилить фоточку себя, любимой, "как есть". Вот как хожу дома: в мягкой серенькой худи, без укладки, цацок, макияжа, фильтров, фотошопа, так и могу показаться. Меня поражает наглость наших публичных кур, пытающихся протолкнуть подписоте свои говно-марафоны красоты или идиотский лепет по повышению самооценки, раскрытию женственности и сексуальности. Читаем в блоге, ссылка в профиле!
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