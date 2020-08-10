Блогер Лена Миро опубликовала в Instagram "честное" фото без фильтров, макияжа и "цацок".

"Мне совершенно не стремно запилить фоточку себя, любимой, "как есть". Вот как хожу дома: в мягкой серенькой худи, без укладки, цацок, макияжа, фильтров, фотошопа, так и могу показаться", — написала Миро.