Дочь Тимура Юнусова Алиса растет очень похожей на своего отца. Об этом рассказала мама Тимати Симона Юнусова. Она утверждает, что из-за этого её сыну будет сложно выстроить отношения со своей дочерью в будущем.
"Чересчур у них похожи характеры. Любить друг друга будут до боли, но ни тот, ни другая в этом прилюдно не признаются. Ведь любовь — это зависимость, а зависимость — форма слабости. Отец и дочь — отдельная Вселенная, которую надо заслужить… Каждому из них придется научиться слышать другого среди множества звуковых помех и настраивать свой камертон на совместное звучание", — написала Юнусова.
Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney.