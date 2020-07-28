У Тимати складываются непростые отношения с дочкой

Дочь Тимура Юнусова Алиса растет очень похожей на своего отца. Об этом рассказала мама Тимати Симона Юнусова. Она утверждает, что из-за этого её сыну будет сложно выстроить отношения со своей дочерью в будущем.