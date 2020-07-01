В Санкт-Петербург привезли прах Насти Тропицель

Родители Насти Тропицель не смогли вылететь на Бали, чтобы принять участие в кремации дочери. Им помешали ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом.

Вечером 30 июня урна с прахом была доставлена в Санкт-Петербург. Примечательно, что 21-летняя девушка сама завещала, чтобы после смерти её кремировали и половину праха развеяли над океаном.