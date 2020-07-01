Родители Насти Тропицель не смогли вылететь на Бали, чтобы принять участие в кремации дочери. Им помешали ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом.
Вечером 30 июня урна с прахом была доставлена в Санкт-Петербург. Примечательно, что 21-летняя девушка сама завещала, чтобы после смерти её кремировали и половину праха развеяли над океаном.
"Сегодня наша девочка вернулась в Россию. На днях мы объявим, где пройдут похороны Настеньки в Санкт-Петербурге и пригласим всех желающих попрощаться с ней", — написали родители девушки.
В Москве скончался известный актер и друг Александра Реввы Максим Парфенов. Артист выпал из окна своей квартиры, которая расположена на 11 этаже.