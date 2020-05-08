Little Big выпустили новую песню "Hypnodancer"

Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор". Новая песня — это снова рейв. В клипе участники группы вновь демонстрируют свой танцевальный талант и яркую фантазию. Премьера трека состоялась утром 8 мая.

Little Big готовятся к концерту 16 мая

Несмотря на то, что в ряде СМИ сообщалось о переносе даты выхода клипа, группа всё же опубликовала его сегодня утром, 8 мая, на своём YouTube канале. В видеоролике участники Little Big постоянно танцуют, и их танец действует на окружающих как гипноз. Если вспомнить, какой ажиотаж произвёл их ролик к "Евровидению", то становится ясно: танцы — это стихия группы.

Илья Прусикин и Софья Таюрская по очереди поют куплеты новой песни, а припев они исполняют уже хором. Кроме того, группа готовится к участию в концерте 16 мая, который состоится вместо отмененного "Евровидения". Скорее всего, новая песня не просто так вышла в преддверии этого события, и именно с ней Little Big представят нашу страну перед Европой.