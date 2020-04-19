Сергей Шнуров раскритиковал "режим повышенной готовности к ЧС", который ввели в России из-за распространения коронавируса нового типа.

"Это не ЧС, но почти. Гибридно, как и все у нас. Очень удобная формулировка, снимающая обязательства и позволяющая усилить давление. Гибридная чрезвычайщина — это с одной стороны тотальный контроль и ограничительные меры, нарушение которых грозит штрафами, а с другой — никаких серьезных экономических обязательств перед людьми", — утверждает музыкант.