Сергей Шнуров раскритиковал "режим повышенной готовности к ЧС", который ввели в России из-за распространения коронавируса нового типа.
"Это не ЧС, но почти. Гибридно, как и все у нас. Очень удобная формулировка, снимающая обязательства и позволяющая усилить давление. Гибридная чрезвычайщина — это с одной стороны тотальный контроль и ограничительные меры, нарушение которых грозит штрафами, а с другой — никаких серьезных экономических обязательств перед людьми", — утверждает музыкант.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.