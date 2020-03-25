Ургант пошутил по поводу сына Петросяна и его молодой жены

Известный телеведущий Иван Ургант поздравил артиста Евгения Петросяна с рождением сына.

О том, что у 74-летнего юмориста и его 31-летней помощницы родился ребенок, он рассказал в новом выпуске своей авторской телепередачи. Выпуск выложили на интернет-сайте Первого канала.

"Евгений Ваганович в свои 74 года ни на что не жалуется, просто занимается делом, старая школа", — сказал Ургант.

Как добавил ведущий, ребенок артиста был зачат еще в прошлом году, когда не было эпидемии коронавируса. Тогда Петросян активно давал выступления, и у него почти не было свободного времени.