Дочь Анастасии Заворотнюк сделала очередную публикацию в Instagram. Недавно девушка прервала молчания и начала рассказывать подписчикам о своей жизни. Дочь актрисы утверждает, что в ее жизни наступила черная полоса.

"Она может стать твоим учителем и наставником который раскроет твою истинную значимость. Наша темная сторона существует, чтобы показать, что мы не доработали в себе. Ее миссия - научить нас любви, сочувствию прощению, принятию страшных жизненных обстоятельств и умению бороться. И когда человек встанет на правильный путь, тень обернётся светом и откроет нам новые возможности, силы, новых людей и новое светлое будущего...", - пишет девушка.