Собчак заявила, что у нее "корона-вирус"

Ксения Собчак написала на своей странице в Instagram обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Она назвала главу правительства своим другом и заявила, что он зря принял решение о закрытии российско-китайской границы.