Ксения Собчак написала на своей странице в Instagram обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Она назвала главу правительства своим другом и заявила, что он зря принял решение о закрытии российско-китайской границы.
"Мишустин,друг мой, ты зря закрыл границу !!! У меня КОРОНА -вирус с детства, и ничо,как-то выживаю... А вы как считаете,реально мы на пороге Чумы 21 века или все-таки немножко истеричка у всех?", - написала телеведущая в соцсети.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.