Певица МакSим переведена в реанимацию

После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт. Сперва певица находилась в нормальном состоянии, однако сегодня, продюсер артистки рассказала, что у девушки начались осложнения.
Причина резкого ухудшения состояния певицы в воспалительных процессах, развывшихся из-за полученных травм. Причина тому — слабые сосуды. Экстренные меры помогли. Врачам удалось стабилизировать состояние больной.
Авария произошла за пределами России. Автомобиль, в котором МакSим ехала в аэропорт, из-за пробитого колеса занесло на скользкой дороге. Певица получила сильные травму подбородка, а также многочисленные ушибы и ссадины.
В Москве у МакSим были запланированы съемки клипа для новой песни, а в 20-х числах мая девушка должна была поехать в большой тур по России. Концерты пришлось обвинить. Некоторые поклонники уверены, что история с ДТП лишь PR для повышения интереса к творчеству МакSим и её персоне. Инсайдеры из окружения артиста говорят, что билеты на новое шоу спросом не пользовались.
Фото: Википедия
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