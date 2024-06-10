Уникальное открытие на Луне: ЕКА зафиксировала отрицательные ионы солнечного ветра

На Луне впервые обнаружен один из компонентов плазмы

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Команда Европейского космического агентства (ЕКА) с помощью специального прибора NILS впервые обнаружила наличие отрицательных ионов на поверхности Луны, возникающих в результате взаимодействия с солнечным ветром.

Фото: flickr.com by halfrain is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Краткий отчет о проведенном исследовании опубликован на сайте ЕКА. Это была первая миссия такого рода. Специальный детектор, отправленный на Луну, был разработан для поиска отрицательных ионов. Он работал с перерывами в течение трех часов, что в три раза превышало минимально необходимое для успешного выполнения миссии время.

"Прибор NILS начал собирать научные данные через 280 минут после приземления," — говорится в пресс-релизе. — "Первый этап сбора данных продолжался 23 минуты, после чего прибор перешел в режим низкого напряжения. В ходе нескольких последующих перезагрузок и восстановления связи произошло еще несколько этапов сбора данных."

Ученые поясняют, что Земля защищена от солнечного ветра магнитным полем, чего лишена Луна. Когда солнечный ветер достигает поверхности Луны, она реагирует, высвобождая вторичные частицы.

"Эти частицы могут быть положительно или отрицательно заряжены или вовсе не иметь заряда," — объясняют исследователи. — "Хотя положительные заряженные частицы ранее измерялись с орбиты, измерение отрицательных частиц было сложной задачей. Отрицательные ионы недолговечны и не могут достигнуть орбиты."

Только отправка детектора непосредственно на поверхность Луны позволила выявить наличие отрицательных ионов, нового компонента лунной плазмы. Эти наблюдения помогут лучше понять процессы, происходящие на поверхности Луны. Следует отметить, что прибор NILS был отключен 3 июня 2024 года.