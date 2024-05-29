Назван неожиданный фактор риска рака кожи

Scientific Reports: розацеа коррелирует с повышенным риском развития меланомы

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Берлинского университета имени Гумбольдта выяснили, что у людей с розацеа — выраженной "сосудистой сеткой" и покраснениями на лице — чаще встречается рак кожи. Эти выводы были опубликованы в журнале Scientific Reports.

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В исследовании использовались данные о состоянии здоровья почти 22 миллионов мужчин и женщин различных возрастов. Для обеспечения репрезентативности выборки учёные включили добровольцев разной этнической принадлежности.

У 132 388 участников была диагностирована розацеа — хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, характеризующееся гиперемией, расширением мелких и поверхностных сосудов кожи лица, и образованием папул — элементов кожной сыпи. Многие воспринимают розацеа только как косметический дефект.

Корреляционный анализ показал, что у людей с розацеа значительно повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, метаболических и офтальмологических нарушений, а также заболеваний суставов. Особенно тесно с розацеа связаны онкологические заболевания — злокачественная меланома и немеланомный рак кожи.

Учёные отмечают, что для лучшего понимания механизмов, лежащих в основе этой взаимосвязи, требуются дополнительные исследования.