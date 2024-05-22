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Невероятные находки: древние культуры раскрывают свои секреты через каменные рисунки

Ученые раскрыли тайны древних петроглифов из Красноярского края

2:41
Наука

В Красноярском крае ученые из Кемеровского государственного университета (КемГУ) нашли более десятка камней с древними петроглифами, датируемых периодом со II века до н. э. по II век н. э. Эти исследования проводились в ходе раскопок на Тепсейском могильнике в Краснотуранском районе, как сообщает пресс-служба университета.

Ученые раскрыли тайны древних петроглифов из Красноярского края
Фото: FB Община Созопол is licensed under public domain

На камнях обнаружены рисунки, относящиеся к различным древним культурам, которые населяли этот регион. Благодаря 3D-моделированию, ученые смогли восстановить изображения и определить, что они относятся к разным историческим эпохам.

"Рисунки под горой Тепсей наносились на камни тагарских курганов в разное время. Поскольку эти камни находятся в открытом доступе, тесинцы и другие более поздние группы населения приходили сюда и оставляли свои рисунки во время похорон, жертвоприношений и поминок. Поэтому здесь можно увидеть как тагарские, так и тесинские, таштыкские, тюркские и хакасские изображения", — рассказала директор Института истории и международных отношений КемГУ Ольга Советова.

Специалисты КемГУ провели стратиграфический и стилистический анализы, чтобы определить последовательность нанесения изображений и их возраст. В рамках работы было исследовано более 80 граней с рисунками.

Основные сюжеты тесинских петроглифов включают сцены охоты и сражений. На рисунках изображены воины с оружием, всадники, пронзенные стрелами животные, а также уникальные сцены, такие как оленуха, прячущая под животом детеныша, или человек, стоящий на спине животного.

Также встречаются антропоморфные фигуры в "позе лотоса" со змеей в руке и перевернутые (умершие) персонажи.

Изображения более позднего периода содержат другие сюжеты, в частности, многофигурные таштыкские сцены, выполненные тонкими резными линиями: зубастые хищники, преследующие добычу, грузные быки, парящие птицы и лоси. На камнях также встречаются многочисленные тамги и знаки, относящиеся к средневековью и новому времени.

Эти находки предоставляют уникальное представление о жизни и обрядах древних культур, существовавших в этом регионе. Они помогают лучше понять культурные традиции и обычаи, запечатленные в петроглифах, что позволяет ученым глубже вникнуть в историю и культурное наследие этого района.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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