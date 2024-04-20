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Обнаружена первая известная органелла, способная фиксировать азот внутри эукариотической клетки

UCSC: учёные обнаружили четвёртый случай первичного эндосимбиоза в истории

1:10
Наука

Международная группа ученых обнаружила первую известную органеллу, способную фиксировать азот внутри эукариотической клетки, в результате чего произошел четвертый случай первичного эндосимбиоза в истории.

UCSC: учёные обнаружили четвёртый случай первичного эндосимбиоза в истории
Фото: МИСИС by Мария Бродская is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Органелла, названная "нитропластом", была обнаружена в ходе многолетних исследований, начиная с обнаружения неизвестной азотфиксирующей цианобактерии UCYN-A в 1998 году.

Синхронизация метаболизмов UCYN-A и её хозяина, морской водоросли, привела к развитию "органеллоподобных" свойств у UCYN-A, что было подтверждено технологией мягкой рентгеновской томографии, сообщает UCSC Genome Browser.

Прогрессивные изменения, такие как сокращение генома и зависимость от хозяина, превратили UCYN-A в полноценную органеллу, что аналогично митохондриям и хлоропластам.

Открытие нитропласта имеет потенциальные экологические и сельскохозяйственные последствия, включая способность разбивать молекулы азота и интеграцию натуральной азотфиксации в агрокультуры.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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