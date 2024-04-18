Раскрыта загадка полярных сияний на "недозвёздах" — коричневых карликах: во всём "виноваты" их луны

"Джеймс Уэбб" помог понять причину полярных сияний на коричневом карлике W1935

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Причиной полярных сияний в атмосферах коричневых карликов становятся их луны. Ктакому выводу пришли астрономы, изучившие один из них — W1935 — при помощи орбитального телескопа "Джеймс Уэбб". Об открытии сообщает в среду ТАСС со ссылкой на пресс-службу Американского музея естественной истории.

Фото: NASA via Picryl.com is licensed under Public Domain

Коричневые карлики, напомним, — это ещё не звёзды, но уже не планеты: они образуются вокруг ядра протозвезды тяжелее Юпитера не более чем в 70-100 раз. Постепенно остывая, такие небесные тела слабо излучают в инфракрасном диапазоне. Открыты они были в 1995 году.

На одном из них, расположенном в созвездии Стрельца в 47 световых годах от Земли, в начале этого года заметили инфракрасное свечение спектральной линии метана. Чему очень удивились, потому что обычно метан в оболочках далёких космических тел излучение не производит, а только поглощает.

Расчёты на основе анализа химического состава атмосферы и спектра излучения показали, что свечение вызвано полярным сиянием. Но поскольку поблизости нет светила с сильным звёздным ветром, его причиной могут быть вулканические выбросы со спутника, предположили учёные.

Похожие явления наблюдаются на Юпитере и Сатурне, на которых вспыхивает аврора из-за температурных инверсий, вызванных выбросами лавы с Ио и материей гейзеров Энцелада.