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Метеозависимым насторожиться: на Москву и Центральную Россию надвигаются циклоны, но не “барическая пила” — метеоролог

Татьяна Позднякова: атмосферное давление на этой неделе изменится

1:51
Наука » Экология » Природа

Барическая пила — это атмосферное явление, которое характеризуется резким изменением атмосферного давления в течение короткого времени. Такое может происходить при приближении атмосферных фронтов или других метеорологических систем.

Татьяна Позднякова: атмосферное давление на этой неделе изменится
Фото: PxHere is licensed under CC0

Более подробно об этом явлении рассказала метеоролог Татьяна Позднякова в комментарии для Pravda. Ru.

Эксперт уверена, что характер погоды, который будет ожидать жителей столицы на этой неделе, нельзя отнести к категории "барической пилы”. Она отметила, что атмосферное давление всегда имеет определенный суточный ход: в определенные часы оно выше, в другие — ниже. В начале недели атмосферное давление будет ниже климатической нормы практически на 10 единиц, — сказала Татьяна.

Центральная часть России будет находится в тыловой части господствующего сейчас циклона, — рассказала метеоролог. — Атмосферное давление будет постепенно расти, но оно всё равно останется ниже нормы. Она отметила, что только к концу недели атмосферное давление приблизится к норме и даже будет чуть выше нормы.

"Вот тогда можно действительно сказать, что атмосферное давление от 19-го к 20-му изменится на 20 единиц. Но это тоже естественный такой синоптический процесс. Никаких резких колебаний атмосферного давления в течение суток не предвидится. Я считаю, что применять термин "барическая пила" к тому характеру погоды, который мы ожидаем на этой неделе, это неправильно” — поделилась эксперт.

Татьяна Позднякова также напомнила, что на изменение атмосферного давления реагируют метеочувствительные или пожилые люди: бывают головные и сердечные боли и так далее. Молодые и здоровые люди, как правило, переносят это безболезненно.

 

 

Что такое "барическая пила" и как себя обезопасить?
Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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