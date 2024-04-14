Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрию Куклачеву установили пять стентов на сердце во время операции
Эксперт поделился советами по устранению скрипа и свиста в тормозной системе автомобиля
Моргенштерн* предложил возлюбленной Лизе Василенко завести детей
Кинологи рассказали о тонкостях дрессировки собаки
Эмма Стоун примет участие в кинопроекте своего супруга для Universal
Возлюбленная Роберта Паттинсона рассказала о рождении дочери
Собаки-терапевты в аэропорту Стамбула: новый уровень комфорта для пассажиров
Как делать ванночки для ногтей в домашних условиях
Дочь Агутина и Варум собралась замуж за перспективного американца
ИИ Microsoft Copilot в скором времени сможет работать автономно на ПК пользователей

Intel: Microsoft Copilot скоро будет работать локально на компьютерах пользователей

1:45
Наука

Интеллектуальный помощник следующего поколения Microsoft Copilot потребует применения нейроморфных процессоров с вычислительной мощностью не менее 40 триллионов операций в секунду (TOPS).

Сообщение об этом поступило от представителей корпорации Intel, которые отметили, что данное требование превосходит возможности существующих процессоров для обычных пользователей.

В настоящее время лидером по быстродействию среди нейроморфных процессоров является Apple M3 с 18 TOPS. Процессоры AMD Ryzen 8040 и 7040, предназначенные для ноутбуков, обеспечивают 16 и 10 TOPS соответственно. Также на уровне 10 TOPS находится процессор ноутбука Intel Meteor Lake. Кроме того, Qualcomm уже выпустила процессор Snapdragon X Elite, который обеспечивает достаточное быстродействие для полноценной работы с Copilot.

На данный момент основная часть функционала Copilot осуществляется в облаке, что приводит к заметным задержкам, которые допустимы при выполнении сложных задач, но неудобны при повседневном использовании. Перенос обработки запросов Copilot на компьютеры конечных пользователей не только сократит задержки, но и увеличит уровень конфиденциальности и эффективность сервиса.

Intel планирует внедрить в ПК передовые технологии искусственного интеллекта, сосредотачиваясь не только на текущих потребностях, но и готовясь к будущим вызовам в области искусственного интеллекта. Разработчики планируют следовать утвержденной дорожной карте, согласно которой к 2025 году запланирован выпуск процессоров Intel Lunar Lake с утроенной скоростью нейронных вычислений и поддержкой 300 интеллектуальных функций.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Принц Гарри и король Чарльз приближаются к примирению
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью
Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью
Последние материалы
Эмма Стоун примет участие в кинопроекте своего супруга для Universal
Возлюбленная Роберта Паттинсона рассказала о рождении дочери
Собаки-терапевты в аэропорту Стамбула: новый уровень комфорта для пассажиров
Как делать ванночки для ногтей в домашних условиях
Дочь Агутина и Варум собралась замуж за перспективного американца
Белоснежное растение мирт
Стас Садальский рассказал, что в актерском кругу Леонида Филатова называли "Ашхабадом"
Певица Катя Лель призналась, что бывший муж хочет её вернуть
Свадьба старшего сына обошлась певице Жасмин в 10 млн рублей
Посадите в саду эту необычную лиану
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников