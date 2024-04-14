ИИ Microsoft Copilot в скором времени сможет работать автономно на ПК пользователей

Intel: Microsoft Copilot скоро будет работать локально на компьютерах пользователей

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Интеллектуальный помощник следующего поколения Microsoft Copilot потребует применения нейроморфных процессоров с вычислительной мощностью не менее 40 триллионов операций в секунду (TOPS).

Сообщение об этом поступило от представителей корпорации Intel, которые отметили, что данное требование превосходит возможности существующих процессоров для обычных пользователей.

В настоящее время лидером по быстродействию среди нейроморфных процессоров является Apple M3 с 18 TOPS. Процессоры AMD Ryzen 8040 и 7040, предназначенные для ноутбуков, обеспечивают 16 и 10 TOPS соответственно. Также на уровне 10 TOPS находится процессор ноутбука Intel Meteor Lake. Кроме того, Qualcomm уже выпустила процессор Snapdragon X Elite, который обеспечивает достаточное быстродействие для полноценной работы с Copilot.

На данный момент основная часть функционала Copilot осуществляется в облаке, что приводит к заметным задержкам, которые допустимы при выполнении сложных задач, но неудобны при повседневном использовании. Перенос обработки запросов Copilot на компьютеры конечных пользователей не только сократит задержки, но и увеличит уровень конфиденциальности и эффективность сервиса.

Intel планирует внедрить в ПК передовые технологии искусственного интеллекта, сосредотачиваясь не только на текущих потребностях, но и готовясь к будущим вызовам в области искусственного интеллекта. Разработчики планируют следовать утвержденной дорожной карте, согласно которой к 2025 году запланирован выпуск процессоров Intel Lunar Lake с утроенной скоростью нейронных вычислений и поддержкой 300 интеллектуальных функций.