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Ведущий поставщик Пентагона создал ведущий подводный дрон Manta Ray

В США создали автономный подводный дрон

1:31
Наука

Один из ведущих поставщиков для Пентагона, компания военно-промышленного комплекса Northrop Grumman, славится на мировом рынке как производитель ракетных систем, оборонительных комплексов, электроники, военных кораблей и воздушных средств.

В США создали автономный подводный дрон
Фото: Wikipedia by Mathyas Kurmann is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одним из потенциальных направлений деятельности компании в ближайшем будущем может стать производство автономных подводных роботов.

Разработанный Northrop Grumman подводный глайдер Manta Ray получил свое название в честь райдерского ската, известного как "гигантский морской дьявол". Первый завершенный прототип этого устройства был недавно представлен компанией по заказу агентства DARPA. Обладая внушительными размерами и впечатляющими техническими характеристиками (подробности о Manta Ray держатся в секрете), он предназначен для выполнения различных подводных задач на больших расстояниях в автономном режиме.

Этот подводный аппарат сочетает в себе гидродинамику своего природного прототипа с передовыми достижениями современных технологий. Известно, что в ходе своих миссий он будет перевозить разнообразные полезные грузы, придавая приоритет дальности перед скоростью.

Manta Ray будет использоваться для тестирования передовых подводных технологий, включая средства энергосбережения. Одним из доступных ему приемов является способность "залечь на дно" и перейти в режим гибернации для экономии энергии. Благодаря модульной конструкции, этот аппарат может быть размещен в пяти транспортных контейнерах и быстро собран в нужном месте при необходимости.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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