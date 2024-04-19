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Может ли подсластитель из березовой коры предотвратить кариес: рекомендуют 9 из 10 стоматологов

Ученые ответили, можно ли лечить кариес с помощью березовой коры

1:25
Наука

По словам сотрудника стоматологической школы при Университете Колорадо Кейси Райнса натуральный подсластитель ксилит, полученный из березовой коры, может эффективно бороться с бактериями, ответственными за развитие кариеса.

Ученые ответили, можно ли лечить кариес с помощью березовой коры
Фото: flickr.com by Конор Лоулесс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ксилит — это натуральная альтернатива сахару, которая широко используется в продуктах для диабетиков и стоматологических товарах, таких как ополаскиватели полости рта. Этот подсластитель естественным образом присутствует в ягодах, фруктах, древесине и кукурузных початках.

Райнс объясняет, что ксилит становится все более популярным благодаря его способности предотвращать кариес. Он используется в производстве жевательных резинок и леденцов. Многие люди считают, что замена обычного сахара ксилитом способствует улучшению состояния зубов. По мнению Райнса, сахар сам по себе не приводит к кариесу; это делают бактерии, которые разлагают сахар в полости рта до кислоты. Однако ксилит не может быть ферментирован бактериями. Это означает, что без источника сладости бактерии остаются "голодными" и не могут повредить зубы.

Врач рекомендует потреблять от шести до десяти граммов ксилита в день для защиты от кариеса, лучше всего распределяя эту дозу на несколько приемов. Чтобы получить максимальную пользу от жевательных резинок с ксилитом, их следует держать во рту не менее 20 минут.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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