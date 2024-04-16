Ученые изобрели новый способ очистки воды: Революция в защите от загрязнений

Группа американских исследователей разработала инновационный подход к очистке воды.
Этот метод может применяться как в системах опреснения воды, так и в создании защитных материалов.
Результаты научного исследования, проведенного коллективом ученых из Техасского университета и других учебных учреждений США, были опубликованы в специализированных научных изданиях.
Вначале ученые ставили перед собой задачу создания искусственных каналов для переноса воды через мембраны, изучая соответствующие механизмы в человеческом организме.
Хотя им не удалось точно имитировать аквапорины — клеточные структуры, ответственные за транспортировку воды, исследователям всё же удалось обнаружить более эффективный метод фильтрации. Они объединили мембраны в сеть, напоминающую "водопроводную систему".
Этот метод позволяет эффективно отделять соль от воды. По мнению специалистов, новая технология в 1000 раз превосходит существующие методы очистки.
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