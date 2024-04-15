Ученые признали невозможность объяснить работу мозга

Ученые: 90% нервных клеток мозга функционируют не так, как считалось ранее

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из США пришли к выводу, что понимание работы головного мозга остается непостижимым. Авторами исследования стали сотрудники Института Аллена

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В ходе эксперимента ученые анализировали активность 60 000 нейронов в мозгах лабораторных мышей. Результаты показали, что 90% нейронов работают иначе, чем предполагалось ранее. Кроме того, принцип работы этих нейронов остается необъясненным.

Только 10% зрительных нейронов функционировали согласно прежней модели, сформулированной 60 лет назад. Тем не менее, ученые утверждают, что результаты исследования не означают ошибочности данной модели, так как она применима только к части нейронов головного мозга.