Ученые признали невозможность объяснить работу мозга

Исследователи из США пришли к выводу, что понимание работы головного мозга остается непостижимым. Авторами исследования стали сотрудники Института Аллена
В ходе эксперимента ученые анализировали активность 60 000 нейронов в мозгах лабораторных мышей. Результаты показали, что 90% нейронов работают иначе, чем предполагалось ранее. Кроме того, принцип работы этих нейронов остается необъясненным.
Только 10% зрительных нейронов функционировали согласно прежней модели, сформулированной 60 лет назад. Тем не менее, ученые утверждают, что результаты исследования не означают ошибочности данной модели, так как она применима только к части нейронов головного мозга.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.