Предложен новый эффективный способ опреснять соленую воду

Американские учёные нашли новый способ опреснения солёной воды

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи разработали новый метод обеззараживания соленой воды, который, как сообщают онлайн источники, включает использование металл-органических каркасных структур в качестве мембран для устройств опреснения.

Фото: web.archive.org by Patrick Nouhailler's… is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению экспертов из Университета Карнеги-Меллона, это новшество значительно повысит эффективность существующих систем. Недостаточная производительность современных устройств замедляет процесс опреснения, поэтому новый подход с использованием структур MOF, аналогичных сотам, считается многообещающим.

Компоненты мембраны соединяются между собой, образуя тонкую поверхность с порами, которые предотвращают проникновение ионов соли.

Эта технология особенно актуальна в настоящее время, поскольку примерно 4 миллиарда человек по всему миру сталкиваются с проблемой нехватки пресной воды.