Предложен новый эффективный способ опреснять соленую воду

Американские исследователи разработали новый метод обеззараживания соленой воды, который, как сообщают онлайн источники, включает использование металл-органических каркасных структур в качестве мембран для устройств опреснения.
По мнению экспертов из Университета Карнеги-Меллона, это новшество значительно повысит эффективность существующих систем. Недостаточная производительность современных устройств замедляет процесс опреснения, поэтому новый подход с использованием структур MOF, аналогичных сотам, считается многообещающим.
Компоненты мембраны соединяются между собой, образуя тонкую поверхность с порами, которые предотвращают проникновение ионов соли.
Эта технология особенно актуальна в настоящее время, поскольку примерно 4 миллиарда человек по всему миру сталкиваются с проблемой нехватки пресной воды.
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