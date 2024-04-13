Загадка глубин времени: как пещерные люди стали первыми "экопреступниками"

Ученые заявили, что древние люди тоже вредили природе

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи представили доказательства того, что наши предки уже почти 100 тысяч лет назад начали наносить ущерб окружающей среде. Отличие между ними и нами заключалось лишь в масштабах и отсутствии технических средств для воздействия на окружающую среду. Именно поэтому пещерные люди прибегали к способу обжигания лесов.

Фото: Forest Service by John McColgan is licensed under Public Domain

Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Science Advances. Ученые пришли к этим выводам, проанализировав раскопки на озере Ньяса в Восточной Африке.

Почти 92 тысячи лет назад климат создавал благоприятные условия для роста растений и гигантских деревьев. Однако на месте раскопок была обнаружена лишь пыльца мелких растений, которые обычно произрастали после сильных пожаров.

Гипотеза о том, что пожары могли возникать в результате гроз и ударов молнии, была отвергнута. Исследователи уверены, что пожары возникали из-за деятельности людей, что подтверждается наличием каменных орудий на месте раскопок.

Эксперты предполагают, что огромные лесные массивы были сожжены для того, чтобы улучшить условия обитания. Исходя из этого, специалисты пришли к выводу, что контроль и модификация природы начались задолго до нашей эры, среди первобытных людей.

С развитием технологий человеческое воздействие на окружающую среду стало более активным и разнообразным.