Загадка глубин времени: как пещерные люди стали первыми "экопреступниками"

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Ученые заявили, что древние люди тоже вредили природе

1:26
Наука

Исследователи представили доказательства того, что наши предки уже почти 100 тысяч лет назад начали наносить ущерб окружающей среде. Отличие между ними и нами заключалось лишь в масштабах и отсутствии технических средств для воздействия на окружающую среду. Именно поэтому пещерные люди прибегали к способу обжигания лесов.

Ученые заявили, что древние люди тоже вредили природе
Фото: Forest Service by John McColgan is licensed under Public Domain

Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Science Advances. Ученые пришли к этим выводам, проанализировав раскопки на озере Ньяса в Восточной Африке.

Почти 92 тысячи лет назад климат создавал благоприятные условия для роста растений и гигантских деревьев. Однако на месте раскопок была обнаружена лишь пыльца мелких растений, которые обычно произрастали после сильных пожаров.

Гипотеза о том, что пожары могли возникать в результате гроз и ударов молнии, была отвергнута. Исследователи уверены, что пожары возникали из-за деятельности людей, что подтверждается наличием каменных орудий на месте раскопок.

Эксперты предполагают, что огромные лесные массивы были сожжены для того, чтобы улучшить условия обитания. Исходя из этого, специалисты пришли к выводу, что контроль и модификация природы начались задолго до нашей эры, среди первобытных людей.

С развитием технологий человеческое воздействие на окружающую среду стало более активным и разнообразным.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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