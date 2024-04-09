Не игнорируйте свой голос: узнайте, почему охриплость может оказаться сигналом рака голосовых связок

Перечислены симптомы рака голосовых связок

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Изменения в голосе, включая охриплость, особенно если они длительные или не исчезают самостоятельно, могут свидетельствовать о развитии рака голосовых связок. Об этом в беседе с Газетой.Ru сообщил главный врач клиники "Мамма", специалист по онкологии, онкохирургии и химиотерапии, Антон Иванов.

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"Рак голосовых связок может проявляться различными симптомами, которые могут быть ошибочно приняты за обычные проблемы со здоровьем голоса. Некоторые из самых распространенных симптомов включают охриплость, изменение тона или высоты голоса, затруднение при глотании или дискомфорт в горле. Часто рак голосовых связок можно обнаружить оперативно, еще на ранних стадиях, потому что они быстро приводят к стойкой охриплости", — пояснил Иванов.

Рак голосовых связок — это злокачественная опухоль, которая развивается в складочном отделе гортани, в области голосовой щели.

"Предраковые изменения, например дисплазия, обычно предшествуют злокачественному процессу и являются важным сигналом для проведения дополнительных обследований и выявления рака голосовых связок на ранних стадиях. Дисплазия проявляется в виде красных или белых пятен на слизистой, которые можно увидеть во время ларингоскопии (исследование, позволяющее оценить состояние гортани и голосовых связок)", — добавил Иванов.

Факторы, повышающие риск развития данного вида рака, включают употребление алкоголя, курение и возраст. Кроме того, мужчины имеют более высокий риск заболевания раком голосовых связок по сравнению с женщинами.

"Также к группе риска относятся люди, чья профессия связана с интенсивным использованием голоса, такие как певцы, учителя или актеры. Кроме того, постоянное воспаление голосовых связок может привести к их повреждению и увеличить риск развития рака. Важно отметить, что наличие факторов риска не означает, что вы обязательно заболеете. Однако соблюдение здорового образа жизни может помочь снизить риск развития этого заболевания", — заключил онколог.