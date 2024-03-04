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Искусственный интеллект выявил различия между мозгом мужчины и женщины

1:59
Наука

Исследование, проведенное учеными из Стэнфордского университета при помощи искусственного интеллекта, выявило новые аспекты различий между мозгами мужчин и женщин, которые ранее оставались незамеченными научным сообществом.

Искусственный интеллект выявил различия между мозгом мужчины и женщины
Фото: www.darpa.mil by Massachusetts General Hospital и Draper Labs is licensed under может распространяться или копироваться

Daily Mail, британское издание, поделилось результатами последних исследований, проведенных учеными из Стэнфорда. Они обнаружили ключевые особенности функционирования мужского и женского мозга, выявив различия в нескольких основных областях.

Эти области включают в себя сеть мозга, ответственную за подсознательную обработку информации, полосатое тело и лимбическую сеть, связанные с обучением, а также систему реагирования на поощрения.

Исследователи пришли к выводу, что мужчины обладают большей способностью к шуткам по сравнению с женщинами. Однако, вопрос о рациональности оказался более сложным: экспериментальные данные подвергли сомнению представление о том, что рациональность является исключительной прерогативой мужчин. Искусственный интеллект показал, что мужчины чаще принимают рискованные решения, в то время как женщины предпочитают более взвешенный подход.

Частично подтверждается стереотип о том, что у мужчин лучше развиты навигационные навыки. Мужской мозг ориентирован на быструю обработку информации о пространственной навигации, а также имеет более эффективную координацию движений благодаря большему количеству связей между мозжечком и корой на противоположной стороне мозга.

Однако, у женщин сильнее развита память, что отражается на различных показателях этого качества. В отношении способности к изучению иностранных языков, исследователи не выявили значительных различий между полами.

Еще одно преимущество женского восприятия заключается в том, что у них наблюдается более эффективная трансляция информации между правым и левым полушариями головного мозга. Это способствует более быстрому и точному распознаванию эмоций и даже предвидению намерений других людей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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