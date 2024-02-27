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За 24 часа жизни только и делают, что размножаются: кто такие поденки, и почему они живут такую короткую жизнь?

Live Science: водные насекомые поденки живут 24 часа во взрослом состоянии

1:33
Наука

Поденки, водные насекомые известные своей кратчайшей продолжительностью жизни на Земле, являются интересным объектом исследований.

Live Science: водные насекомые поденки живут 24 часа во взрослом состоянии
Фото: Openverse by Andrei Savitsky is licensed under CC BY-SA 4.0

Эти насекомые проходят через несколько стадий развития: начиная с вылупления из яиц в виде нимф, они проводят до двух лет в этом состоянии, обитая под водой. В это время они активно накапливают энергетические запасы, которые станут основой для их взрослой жизни.

Однако, когда поденки достигают взрослого состояния и развивают крылья, их жизнь становится крайне ограниченной. В крылатой форме они живут не более 24 часов, а иногда даже несколько минут. Удивительно, что за это краткое время они успевают выполнить свою основную функцию — размножение. На этапе имаго, поденки переходят из воды на сушу, где происходит процесс размножения, сообщает Live Science.

Профессор эволюционной биологии Хит Огден объясняет эту стратегию короткой жизни у поденок. Он утверждает, что проведение большего времени в стадии нимфы было стратегически выгодным для этого вида. Взрослые особи используют свои крылья только для полета и размножения, не имея функционального рта или пищеварительной системы. Таким образом, их короткая жизнь сосредоточена исключительно на размножении и продолжении вида.

Понимание стратегии выживания и эволюционных адаптаций поденок может дать ценные уроки в области биологии и эволюции, а также помочь лучше понять разнообразие жизни на планете Земля.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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