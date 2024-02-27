Не ходите в пещеры: названы животные, которые распространяют самые смертоносные для человека болезни

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PLOS Biology: летучие мыши переносят самые смертоносные для человека болезни

1:56
Наука

Международная группа исследователей из Чикагского университета выяснила, что заболевания, передаваемые летучими мышами, оказываются наиболее смертоносными для человека среди всех известных зоонозных вирусов.

PLOS Biology: летучие мыши переносят самые смертоносные для человека болезни
Фото: File:Desmo-Flug-02.tif by Uwe Schmidt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это обнаружение основано на сочетании двух факторов: специфических особенностей иммунной системы этих животных и их способности к полету. Из-за этого заразность инфекций летучих мышей выше, что способствует их быстрому распространению.

Зоонозы, т. е. болезни, переходящие с животных на человека, становятся все более распространенными, их количество продолжает расти в последние десятилетия. Этот тревожный тренд объясняется увеличением контактов между людьми и дикой природой.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 75% всех вновь появившихся инфекций у человека являются зоонозами. Так, например, пандемия COVID-19, возможно, началась с передачи вируса от животных к человеку, где летучие мыши могут сыграть роль одного из переносчиков.

Математическое моделирование показало, что причина повышенной смертности при передаче инфекции от летучих мышей заключается в их врожденной устойчивости к воспалению. Это приводит к быстрому размножению вируса в организме, что повышает его вирулентность. Ученые считают, что такая толерантность к воспалению развилась у летучих мышей в результате эволюции их способности к полету, сообщает PLOS Biology.

Исследование также выявило, что инфекции от летучих мышей обладают самыми высокими показателями смертности для человека из-за развития сильных патологий в иммунной системе.

Выводы исследования не означают, что вирусы летучих мышей угрожают вымиранию человечества. Однако они подчеркивают важность восстановления и защиты природных сред существования животных, чтобы уменьшить контакт с людьми и предотвратить распространение заболеваний.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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