Не ходите в пещеры: названы животные, которые распространяют самые смертоносные для человека болезни

PLOS Biology: летучие мыши переносят самые смертоносные для человека болезни

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа исследователей из Чикагского университета выяснила, что заболевания, передаваемые летучими мышами, оказываются наиболее смертоносными для человека среди всех известных зоонозных вирусов.

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Это обнаружение основано на сочетании двух факторов: специфических особенностей иммунной системы этих животных и их способности к полету. Из-за этого заразность инфекций летучих мышей выше, что способствует их быстрому распространению.

Зоонозы, т. е. болезни, переходящие с животных на человека, становятся все более распространенными, их количество продолжает расти в последние десятилетия. Этот тревожный тренд объясняется увеличением контактов между людьми и дикой природой.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 75% всех вновь появившихся инфекций у человека являются зоонозами. Так, например, пандемия COVID-19, возможно, началась с передачи вируса от животных к человеку, где летучие мыши могут сыграть роль одного из переносчиков.

Математическое моделирование показало, что причина повышенной смертности при передаче инфекции от летучих мышей заключается в их врожденной устойчивости к воспалению. Это приводит к быстрому размножению вируса в организме, что повышает его вирулентность. Ученые считают, что такая толерантность к воспалению развилась у летучих мышей в результате эволюции их способности к полету, сообщает PLOS Biology.

Исследование также выявило, что инфекции от летучих мышей обладают самыми высокими показателями смертности для человека из-за развития сильных патологий в иммунной системе.

Выводы исследования не означают, что вирусы летучих мышей угрожают вымиранию человечества. Однако они подчеркивают важность восстановления и защиты природных сред существования животных, чтобы уменьшить контакт с людьми и предотвратить распространение заболеваний.