Обнаружена удивительная способность чаек подражать людям в еде

Группа биологов из Университета Сассекса в Великобритании провела исследование, в ходе которого обнаружила, что городские чайки приобрели способность определять, какую пищу следует выбирать, наблюдая за людьми.
Результаты показали, что подавляющее большинство чаек предпочитало пищу из пакета того же цвета, что и ученый, который ел чипсы поблизости. Исследователи также установили, что чайки могут обнаруживать похожую пищу на основе своих наблюдений, что, в свою очередь, может привести к конфликтам с людьми и усилению напряженности между ними.
Эти результаты указывают на то, что городские чайки демонстрируют эволюционную адаптацию к городской среде, а также способность к обучению новым пищевым источникам, что ранее не было свойственно их естественной эволюционной истории, сообщает Biology Letters.
Исследователи считают, что изменение подхода к управлению проблемами, связанными с поведением чаек в городах, необходимо. Это включает более эффективные методы управления пищевыми отходами и предупреждениями для предотвращения негативных взаимодействий между людьми и чайками.
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