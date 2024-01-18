Открытие в мире кардиологии: Hi1a из яда паука – новый кардиопротектор

Ученые создали лекарство от инфаркта и инсульта из яда паука

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

В университете Квинсленда была выделена молекула Hi1a из яда паука hadronyche infensa, которая способна предотвращать сердечные приступы и инсульты.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Это вещество защищает поврежденные клетки сердца от недостатка кислорода, что является основной причиной таких состояний. Стоит отметить, что Hi1a не взаимодействует с здоровыми клетками, что снижает риски возникновения побочных эффектов.

На данный момент нет эффективных средств для защиты ткани сердца при сердечных приступах и инсультах, поэтому молекула Hi1a может стать первым эффективным кардиопротектором, если клинические исследования на людях пройдут успешно.

Открытие этих свойств молекулы заняло приблизительно 10 лет, и ее аналоги не прошли тесты на безопасность. Эта важная работа австралийских ученых была опубликована в European Heart Journal.