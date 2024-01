Открытие в мире кардиологии: Hi1a из яда паука – новый кардиопротектор

В университете Квинсленда была выделена молекула Hi1a из яда паука hadronyche infensa, которая способна предотвращать сердечные приступы и инсульты.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.