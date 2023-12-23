В Книгу рекордов Гиннесса внесли самое крупное древнее озеро на Земле

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Древнее море Паратетис, простиравшееся от Альп до Тавра, было признано самым крупным озером в истории планеты, пополнив книгу рекордов Гиннесса.

Фото: openverse.org by Lee Edwin Coursey is licensed under CC BY 2.0

Утрехтский университет в Нидерландах совместно с учеными из Бразилии, России и Германии подтвердили, что площадь этого древнего озера-моря составляла 2,8 миллиона квадратных километров, превышая площадь Средиземного моря сегодня.

Бассейн Паратетиса существовал около 11 миллионов лет назад и распространялся от Альпийских гор до Туркменистана. Вода в нем была в 10 раз больше, чем в современных озерах вместе взятых. Однако из-за неизвестных причин началось постепенное высыхание, и на его месте появились Черное, Каспийское и Аральское моря.

Причина усыхания остается загадкой. Одна из версий предполагает, что Паратетис соединился с Средиземным морем через Босфор и Дарданеллы, которые в то время были реками. Этот процесс, вероятно, произошел между 6,7 и 6,9 миллионами лет назад.