Древнее море Паратетис, простиравшееся от Альп до Тавра, было признано самым крупным озером в истории планеты, пополнив книгу рекордов Гиннесса.
Утрехтский университет в Нидерландах совместно с учеными из Бразилии, России и Германии подтвердили, что площадь этого древнего озера-моря составляла 2,8 миллиона квадратных километров, превышая площадь Средиземного моря сегодня.
Бассейн Паратетиса существовал около 11 миллионов лет назад и распространялся от Альпийских гор до Туркменистана. Вода в нем была в 10 раз больше, чем в современных озерах вместе взятых. Однако из-за неизвестных причин началось постепенное высыхание, и на его месте появились Черное, Каспийское и Аральское моря.
Причина усыхания остается загадкой. Одна из версий предполагает, что Паратетис соединился с Средиземным морем через Босфор и Дарданеллы, которые в то время были реками. Этот процесс, вероятно, произошел между 6,7 и 6,9 миллионами лет назад.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.