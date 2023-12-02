Ученые из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России сообщили о выявлении нескольких новых генетических заболеваний. Геннадий Сухих, директор учреждения, подчеркнул, что обнаружить их удалось благодаря усовершенствованной программе неонатального скрининга.
Ученые проанализировали генетические данные более 8 тысяч новорожденных, проведя "пяточный" тест на выявление 2 тысяч патологий, вызванных генетическими мутациями. В результате исследований были выявлены хромосомные гены, связанные с различными заболеваниями.
Согласно ученым, полученные данные обеспечивают возможность более эффективного диагностирования и лечения генетических заболеваний.
Геннадий Сухих отметил, что широкие знания и продолжение исследований в области генетических заболеваний могут спасти жизни новорожденных. Поэтому важно продолжать изучение работы генов и разрабатывать методики, способствующие преодолению патологий.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.