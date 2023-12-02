Российские ученые обнаружили несколько новых генетических заболеваний

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава России сообщили о выявлении нескольких новых генетических заболеваний. Геннадий Сухих, директор учреждения, подчеркнул, что обнаружить их удалось благодаря усовершенствованной программе неонатального скрининга.

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

Ученые проанализировали генетические данные более 8 тысяч новорожденных, проведя "пяточный" тест на выявление 2 тысяч патологий, вызванных генетическими мутациями. В результате исследований были выявлены хромосомные гены, связанные с различными заболеваниями.

Согласно ученым, полученные данные обеспечивают возможность более эффективного диагностирования и лечения генетических заболеваний.

Геннадий Сухих отметил, что широкие знания и продолжение исследований в области генетических заболеваний могут спасти жизни новорожденных. Поэтому важно продолжать изучение работы генов и разрабатывать методики, способствующие преодолению патологий.