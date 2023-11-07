Ученые провели новое исследование и сделали выводы об интеллекте собак и волков

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Согласно ведущим теориям, собаки произошли от групп серых волков по меньшей мере 15 000 лет назад. Однако это не означает, что современные собаки умнее своих диких предков.

Фото: openverse by The Wasp Factory is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По мнению экспертов, ответ на этот вопрос — нет. Но это не означает, что волки более умные по сравнению с собаками.

"Нельзя утверждать, что собаки или волки умнее, так как они оба адаптированы к своей окружающей среде", — сказала Джулиана Бройер, научный сотрудник Института развития человека Макса Планка в Германии.

Понимание способностей животных измеряется через ряд навыков, которые можно разделить на две категории: социальное понимание, то есть навыки, связанные с взаимодействием с другими животными, и несоциальное понимание, то есть умение обращаться с физическим окружающим миром. Согласно Бройеру, волки и собаки обладают разными когнитивными навыками, соответствующими их специфическим потребностям и образу жизни.

"Лучше всего рассматривать эти когнитивные способности в контексте их уникальных адаптаций. Это сравнимо с разными школьными предметами", — добавила Джулиана Бройер.

Один из наиболее распространенных экспериментов для изучения когнитивных способностей у собак и волков — это тест на указательный палец. В одном исследовании 2021 года ученые предложили 44 щенкам и 28 волчатам найти еду, спрятанную под одной из двух перевернутых чашек, давая различные подсказки, такие как указывание на чашку, взгляд на нее или размещение рядом с ней кубика. Результаты показали, что собаки находили еду в два раза чаще, чем волки, что может указывать на их способность понимать указывающие жесты и намерения людей.

В другом исследовании 2017 года ученые провели эксперимент, встряхивая чашку с едой. Как собаки, так и волки распознали чашку с едой, но когда волки увидели, что чашка пуста, они остались на месте, в то время как собаки всё равно пошли к пустой чашке. Это позволяет сделать вывод, что волки лучше понимают причинно-следственные связи, чем собаки.

Это только некоторые из множества тестов, проводимых для изучения когнитивных способностей собак и волков. В центре исследования проводятся также тесты для изучения их социальных и физических навыков. В целом, волки проявляют большую способность к сотрудничеству друг с другом, в то время как собаки лучше справляются с задачами, связанными с взаимодействием с людьми" — отмечает Фридерика Рэнге, исследователь животных и основатель Центра науки о волках в Вене.

Однако важно отметить, что эти тесты не проводятся для определения, умнее ли собаки, чем волки, а для лучшего понимания различных способов, которыми они адаптировались к своим средам.

"Оценка интеллекта животных, также как и людей, сложная задача. Сравнивать умственные способности Ван Гога и Эйнштейна трудно, так как у них были совершенно разные способности. Точно так же и с животными" — подчеркивает Ханна Саломонс, постдокторант-эволюционный антрополог из Университета Дьюка.

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