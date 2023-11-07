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Ученые провели новое исследование и сделали выводы об интеллекте собак и волков

3:24
Наука

Согласно ведущим теориям, собаки произошли от групп серых волков по меньшей мере 15 000 лет назад. Однако это не означает, что современные собаки умнее своих диких предков.

Ученые провели новое исследование и сделали выводы об интеллекте собак и волков
Фото: openverse by The Wasp Factory is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По мнению экспертов, ответ на этот вопрос — нет. Но это не означает, что волки более умные по сравнению с собаками.

"Нельзя утверждать, что собаки или волки умнее, так как они оба адаптированы к своей окружающей среде", — сказала Джулиана Бройер, научный сотрудник Института развития человека Макса Планка в Германии.

Понимание способностей животных измеряется через ряд навыков, которые можно разделить на две категории: социальное понимание, то есть навыки, связанные с взаимодействием с другими животными, и несоциальное понимание, то есть умение обращаться с физическим окружающим миром. Согласно Бройеру, волки и собаки обладают разными когнитивными навыками, соответствующими их специфическим потребностям и образу жизни.

"Лучше всего рассматривать эти когнитивные способности в контексте их уникальных адаптаций. Это сравнимо с разными школьными предметами", — добавила Джулиана Бройер.

Один из наиболее распространенных экспериментов для изучения когнитивных способностей у собак и волков — это тест на указательный палец. В одном исследовании 2021 года ученые предложили 44 щенкам и 28 волчатам найти еду, спрятанную под одной из двух перевернутых чашек, давая различные подсказки, такие как указывание на чашку, взгляд на нее или размещение рядом с ней кубика. Результаты показали, что собаки находили еду в два раза чаще, чем волки, что может указывать на их способность понимать указывающие жесты и намерения людей.

В другом исследовании 2017 года ученые провели эксперимент, встряхивая чашку с едой. Как собаки, так и волки распознали чашку с едой, но когда волки увидели, что чашка пуста, они остались на месте, в то время как собаки всё равно пошли к пустой чашке. Это позволяет сделать вывод, что волки лучше понимают причинно-следственные связи, чем собаки.

Это только некоторые из множества тестов, проводимых для изучения когнитивных способностей собак и волков. В центре исследования проводятся также тесты для изучения их социальных и физических навыков. В целом, волки проявляют большую способность к сотрудничеству друг с другом, в то время как собаки лучше справляются с задачами, связанными с взаимодействием с людьми" — отмечает Фридерика Рэнге, исследователь животных и основатель Центра науки о волках в Вене.

Однако важно отметить, что эти тесты не проводятся для определения, умнее ли собаки, чем волки, а для лучшего понимания различных способов, которыми они адаптировались к своим средам.

"Оценка интеллекта животных, также как и людей, сложная задача. Сравнивать умственные способности Ван Гога и Эйнштейна трудно, так как у них были совершенно разные способности. Точно так же и с животными" — подчеркивает Ханна Саломонс, постдокторант-эволюционный антрополог из Университета Дьюка.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
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