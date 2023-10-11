В захоронении царицы Мернейт из Первой династии Египта археологи обнаружили коллекцию погребальных предметов, в том числе множество больших кувшинов для вина, некоторые из которых остались запечатанными. Эти погребальные сокровища подкрепляют доводы в пользу того, что Мернейт имела огромное значение, возможно, даже была первой женщиной-фараоном в Египте.
Сама гробница, расположенная в царском некрополе Абидоса, свидетельствует о значимости Мернейт. Она была погребена рядом с фараонами-мужчинами, ее гробница по размерам и роскоши не уступает мужским. Вероятно, она была самой влиятельной женщиной своей эпохи.
В настоящее время международная группа археологов под руководством Кристианы Келер из Венского университета в сотрудничестве с Министерством туризма и древностей Египта занимается исследованием этого исторического памятника, служившего последним пристанищем Мернейт.
Помимо кувшинов с вином, в которых хранились виноградные косточки и остатки вина, были найдены надписи, свидетельствующие о том, что Мернейт отвечала за важные должности, в том числе за царскую казну.
Чтобы лучше понять конструкцию погребального памятника, были использованы современные археологические методы. Погребальный комплекс, построенный из необожженного кирпича, глины и дерева, создавался поэтапно в течение длительного времени, что позволяет предположить, что погребенные вместе с царицей люди, состоявшие из 41 придворного и слуги, возможно, не были ритуальными жертвами, а были удостоены чести быть погребенными рядом с ней после окончания жизни.
Работы на гробнице продолжаются в надежде раскрыть новые тайны этой царицы.
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