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Учёные из университета Ратгерс: "Пифагор не создатель своей теоремы"

1:29
Наука

Американский ученый Брюс Ратнер из Университета Ратгерс пришел к выводу, что известная теорема Пифагора не является его авторским трудом. Свои исследования он опубликовал в Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing.

Учёные из университета Ратгерс: "Пифагор не создатель своей теоремы"
Фото: Wikipedia

Ратнер утверждает, что в Йельском университете хранится античная глиняная табличка времен древней Вавилонии, датируемая 1800-1600 годами до нашей эры. На этой табличке изображен пример использования теоремы, приписываемой Пифагору, который жил примерно 1000 лет спустя после создания данной таблицы — в период с 570 по 490 годы до н. э.

Историки знают, что сочинения, приписываемые Пифагору, не сохранились до наших дней. Брюс Ратнер полагает, что Пифагор сам не мог быть автором этой теоремы и, возможно, её создателями были его ученики. Это мнение подтверждается тем, что Пифагору приписывали множество открытий, которые, скорее всего, не были им сделаны.

"Существуют убедительные доказательства, указывающие на то, что теорема Пифагора была открыта и доказана вавилонскими математиками за тысячу лет до появления Пифагора. Скорее всего, он всего лишь способствовал ёе распространению, что, впрочем, не умаляет его вклада в развитие науки", — подчеркнул Ратнер.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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