Американский сексолог Лорен Френч развенчала миф о том, что длительный секс всегда лучше короткого. Она подчеркивает, что продолжительность полового акта не гарантирует его качество.
По мнению Френч, важно концентрироваться не на времени, затраченном на секс, а на том, что ощущают партнеры и насколько комфортно им.
Сексолог также обращает внимание на то, что нет четких правил о том, когда следует "включать метафорический таймер" — при начале прелюдии или в момент проникновения. Она подчеркивает, что сексуальная близость не ограничивается лишь механическими действиями.
Для женщин требуется от 20 до 40 минут, чтобы полностью возбудиться, в этот период кровь активно поступает к половым органам, что позволяет им реагировать на близость соответствующим образом.
Френч подводит итог, говоря, что важно разнообразить сексуальный опыт и не сосредотачиваться исключительно на его продолжительности. В случае проблем следует обращаться к профессионалам, но если основная забота заключается только в том, сколько времени длится секс, то лучше расслабиться, наслаждаться процессом.
Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...
Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.