Американский сексолог рассказала об оптимальной продолжительности полового акта

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский сексолог Лорен Френч развенчала миф о том, что длительный секс всегда лучше короткого. Она подчеркивает, что продолжительность полового акта не гарантирует его качество.

Фото: Openverse

По мнению Френч, важно концентрироваться не на времени, затраченном на секс, а на том, что ощущают партнеры и насколько комфортно им.

Сексолог также обращает внимание на то, что нет четких правил о том, когда следует "включать метафорический таймер" — при начале прелюдии или в момент проникновения. Она подчеркивает, что сексуальная близость не ограничивается лишь механическими действиями.

Для женщин требуется от 20 до 40 минут, чтобы полностью возбудиться, в этот период кровь активно поступает к половым органам, что позволяет им реагировать на близость соответствующим образом.

Френч подводит итог, говоря, что важно разнообразить сексуальный опыт и не сосредотачиваться исключительно на его продолжительности. В случае проблем следует обращаться к профессионалам, но если основная забота заключается только в том, сколько времени длится секс, то лучше расслабиться, наслаждаться процессом.

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