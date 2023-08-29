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Глава Microsoft заявил об опасности применения ИИ в качестве оружия

2:16
Наука

Искусственный интеллект (ИИ) представляет потенциал для превращения в средство воздействия, и необходимо научиться эффективно управлять этим процессом. Такое мнение высказал глава корпорации Microsoft, Брэд Смит.

Глава Microsoft заявил об опасности применения ИИ в качестве оружия
Фото: Создано при помощи нейросети Kandinsky

"Каждая технология, когда-либо изобретенная, может стать как инструментом, так и оружием <…> Мы должны сделать все, чтобы ИИ оставался под контролем человека", — заявил Смит в интервью телеканалу CNBC. Он считает, что управлять ИИ должны уметь все: правительства, военные структуры или любые организации, которые используют эту технологию для упрощения рабочих процессов, чтобы при неисправности "замедлить работу или же совсем отключить ее".

Смит также отметил, что руководители многих технологических компаний поддерживают создание "новых законов и нормативов, направленных на обеспечение безопасности". "Представьте, подача электричества зависит от автоматических выключателей. Вы сажаете своих детей в школьный автобус, зная, что там есть аварийное торможение <…> Теперь нам нужно сделать то же самое для ИИ", — пояснил Смит.

В дополнение, глава Microsoft подчеркнул, что ИИ должен служить инструментом, содействующим человеку в трудовой деятельности, а не вытесняющим его с рабочего места. "Этот инструмент предназначен для усовершенствования когнитивных способностей человека, для более оперативного мышления. Самая серьезная ошибка, которую мы можем допустить, — это подумать, что этот инструмент может полностью заменить человеческое мышление", — заключил он.

Предварительно администрация президента США Джо Байдена согласовала обязательства семи ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта по гарантированию безопасности пользователей при использовании новых технологий. Эти организации, включая Amazon, Google и Microsoft, обязались проводить тщательное тестирование продуктов с ИИ перед их предоставлением обществу и выходом на рынок. Также они выразили готовность сотрудничать с властями, общественностью и научным сообществом для урегулирования потенциальных рисков.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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