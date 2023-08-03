Nature: идентифицирован кит, который может быть самым тяжёлым животным в истории Земли

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Учёные заявили об идентификации нового вида китов Perucetus colossus. Кости такого млекопетающего удалось обнаружить свыше 10 лет назад в Перу.

Фото: Splash/ All Over

Как сообщает журнал Nature, речь, скорее всего, идёт о самом тяжёлом животном в истории планеты. Отмечается, что специалисты осмотрели найденные на территории Перу останки и выяснили, что вес каждого позвонка составляет порядка 100 килограммов. По информации издания, возраст обнаруженных окаменелостей — около 39 млн лет.

Общий вес китов вида Perucetus colossus мог достигать 340 тонн, уточнили учёные. Они напомнили, что синие киты весят в среднем 180 тонн.

Специалисты подчёркивают: киты P. colossus, вероятно, самые тяжёлые, но не самые большие животные за всю историю Земли.

Учёные намерены определить, где обитали эти киты. По предварительным данным, благоприятной средой для них были прибрежные воды. Кроме того, пока неизвестно, чем питались эти млекопетающие.

Ранее стало известно, что в Мировом океане нашли потенциально бессмертное существо — медузу Turritopsis dohrnii, которая откатывается на уровень развития полипа после получения повреждений.

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