Американский миллиардер Илон Маск обсудил с премьер-министром Монголии Лувсаннамсраем Оюн-Эрдэнэ возможность создания в пустыне Гоби образовательных центров для подготовки начинающих астронавтов к полётам на Марс.
Пустыня Гоби очень похожа на марсианскую поверхность, что делает её идеальным местом для размещения предлагаемых учебных центров. По замыслу Маска, здесь должна быть создана среда, максимально приближённая к условиям и задачам, с которыми столкнутся будущие космические путешественники на Марсе.
Илон Маск убежден, что эта инициатива полностью соответствует его миссии по популяризации освоения космоса и созданию колонии на Марсе. Эти учебные центры будут служить важнейшим пропускным пунктом, обеспечивая людей навыками и знаниями, необходимыми для межпланетных путешествий.
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