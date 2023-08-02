Илон Маск предложил создать в Монголии центры для подготовки к полёту на Марс

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский миллиардер Илон Маск обсудил с премьер-министром Монголии Лувсаннамсраем Оюн-Эрдэнэ возможность создания в пустыне Гоби образовательных центров для подготовки начинающих астронавтов к полётам на Марс.

Фото: РБК

Раскрытие потенциала пустыни Гоби

Пустыня Гоби очень похожа на марсианскую поверхность, что делает её идеальным местом для размещения предлагаемых учебных центров. По замыслу Маска, здесь должна быть создана среда, максимально приближённая к условиям и задачам, с которыми столкнутся будущие космические путешественники на Марсе.

Подготовка человечества к полету на Марс

Илон Маск убежден, что эта инициатива полностью соответствует его миссии по популяризации освоения космоса и созданию колонии на Марсе. Эти учебные центры будут служить важнейшим пропускным пунктом, обеспечивая людей навыками и знаниями, необходимыми для межпланетных путешествий.

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