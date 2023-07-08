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В Италии нашли следы оставленные динозавром 100 миллионов лет назад

2:39
Наука

Прогуливаясь по побережью недалеко от Бари, Италия, геолог на пенсии обнаружил удивительную находку — следы пяти лап динозавров, оставленные около 100 миллионов лет назад. Эти отпечатки лап стали настоящим сюрпризом, поскольку они не только хорошо видны, но и расположены на небольшом расстоянии друг от друга. 

В Италии нашли следы оставленные динозавром 100 миллионов лет назад
Фото: https://simg.sputnik.ru/?key=cdc1663620d6804c82f759170ebd9b145de16c84

Отпечатки лап динозавров

Отпечатки лап динозавров играют важную роль в палеонтологических исследованиях, предоставляя уникальную информацию о доисторических животных. Они позволяют нам более глубоко понять поведение, движение, размеры, скорость и географическое распространение динозавров. Следы образуются, когда динозавры передвигаются по мягким поверхностям, таким как песок, грязь или глина.

Анатомические особенности стопы, такие как пальцы, когти или чешуя, оставляют характерные следы в подстилающем слое. При благоприятных условиях, этот слой со временем затвердевает, сохраняя следы. Внутри отпечатков могут откладываться осадки, защищающие их от эрозии и способствующие их окаменению. По мере прошествия времени, отложения уплотняются и минерализуются, превращая следы в окаменелости. В настоящее время некоторые из таких следов могут быть обнаружены во время палеонтологических раскопок или случайно во время прогулок, если слои, заполнявшие их, подверглись эрозии.

Следы на побережье Бари

В данном случае найденные пять следов, относящиеся к нижнемеловому периоду, предположительно принадлежат анкилозавру. Анкилозавры обитали в этом регионе около ста миллионов лет назад. Анкилозавр был членом семейства анкилозаврид и отличался массивным телом и бронированной кожей.  Взрослые особи достигали длины до девяти метров и весили около шести тонн.

У анкилозавра также была характерная "хвостовая булава" на конце хвоста. Эта массивная кость могла использоваться для защиты от хищников или во время драк с другими анкилозаврами. Как и все анкилозавриды, анкилозавр был травоядным и, вероятно, питался листьями, папоротниками и другой низкорослой растительностью. Вопреки тому, что мы знаем о внешности этих динозавров благодаря окаменелостям, многое о их поведении остается неясным. Например, детали их социальной жизни являются предметом исследований и дискуссий среди палеонтологов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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