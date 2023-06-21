Эксперт Роскачества Сергей Кузьменко перечислил эффективные способы охлаждения мобильного телефона в случае его нагревания на солнце.
Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на специалиста, смартфон ни в коем случае не нужно прятать в холодильник. По словам Кузьменко, достаточно просто оставить устройство возле вентилятора или кондиционера, предварительно сняв чехол.
"Чтобы быстро охладить смартфон, необходимо создать комфортную температуру", — подчеркнул эксперт.
Он также порекомендовал включать режим полёта в случае перегрева телефона. Чтобы избежать проблем с аккумулятором, следует регулярно удалять ненужные приложения и чистить кэш, резюмировал специалист.
Ранее стало известно, что на российском рынке появились смартфоны, заражённые вирусным программным обеспечением.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.