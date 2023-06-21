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Эксперт Роскачества Кузьменко назвал эффективные способы охлаждения смартфона

0:52
Наука

Эксперт Роскачества Сергей Кузьменко перечислил эффективные способы охлаждения мобильного телефона в случае его нагревания на солнце.

Эксперт Роскачества Кузьменко назвал эффективные способы охлаждения смартфона
Фото: pixabay.com

Как сообщает Газета.Ru, ссылаясь на специалиста, смартфон ни в коем случае не нужно прятать в холодильник. По словам Кузьменко, достаточно просто оставить устройство возле вентилятора или кондиционера, предварительно сняв чехол.

"Чтобы быстро охладить смартфон, необходимо создать комфортную температуру", — подчеркнул эксперт.

Он также порекомендовал включать режим полёта в случае перегрева телефона. Чтобы избежать проблем с аккумулятором, следует регулярно удалять ненужные приложения и чистить кэш, резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что на российском рынке появились смартфоны, заражённые вирусным программным обеспечением.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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