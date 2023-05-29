Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Онколог Пономарёва объяснила, в каких случаях пятно на лице может сигнализировать о раке кожи
У Зеленского обругали Кличко за кадры с упавшей ракетой ЗРК Patriot
Эксперты объяснили, какие "экзотические" ракеты ВКС РФ атаковали Киев
Глава МИД Лавров: Россия сочтёт зерновую сделку недействующей без прогресса в её исполнении
МК: Кнутов заявил, что ночными ударами по Киеву ВКС России послали "чёрную метку" НАТО
Продюсер РФ Сергей Лавров сообщил, что София Ротару ездила в Германию на лечение
Do Rzeczy: австралийский эксперт Дэвис призвал власти Польши развязать ядерную войну ради Украины
МК: хирург Вдовин назвал причину странного вида певицы Аллы Пугачёвой
Стоматолог перечислил продукты, провоцирующие развитие кариеса

В РФ появились телефоны, заражённые вирусным программным обеспеченными

1:27
Наука

На российском рынке появились электронные устройства, основанные на операционной системе Android, которые были заражены вирусным программным обеспечением во время процесса производства. Об этом сообщила японская компания Trend Micro. Согласно отчёту компании, вирус был внедрён в прошивку гаджетов на базе Android, включая смартфоны.

В РФ появились телефоны, заражённые вирусным программным обеспеченными
Фото: pixabay.com

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании "Газинформсервис" Дмитрий Овчинников отметил, что идея внедрения вредоносного программного обеспечения в электронные устройства не новая и впервые появилась в 2016 году.

"Тремя годами позднее компания Google подтвердила, что некоторые прошивки ОС Android изменены сторонними производителями, при этом они не уведомляли Google о подобных манипуляциях", — заявил Овчинников "Известиям".

Эксперт отметил, что в 2019 году компания Google подтвердила, что некоторые производители внесли изменения в прошивки операционной системы Android. Он также указал, что современные телефоны на базе данной операционной системы начали появляться в двух вариантах. В первом производитель добавляет свою собственную прошивку поверх официальной, а во втором случае она модифицируется и адаптируется к "железной" конфигурации устройства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Это лучшие смартфоны 2023 года
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Соседов жёстко прошёлся по Пугачёвой в шоу Кудрявцевой

Музыкальный критик прокомментировал возвращение Примадонны в Москву и вспомнил о её оскорбительных высказываниях в адрес соотечественников.

Сергей Соседов раскритиковал певицу РФ Аллу Пугачёву в шоу Леры Кудрявцевой
"ГЛАС.RU": туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
Туристка из РФ посетила Египет и рассказала о хамском отношении к россиянам
По Киеву наносится удар неизвестными экзотическими ракетами
О предвестникам сердечного приступа рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев
ВКС РФ за три недели мая сорвали планы ВСУ по контрнаступлению Любовь Степушова Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов
Пять лучших регионов РФ для пенсионеров назвали эксперты
Организм может посылать шесть сигналов при раке поджелудочной железы
На удар России по подземному бункеру в Киеве намекнул эксперт
На удар России по подземному бункеру в Киеве намекнул эксперт
Последние материалы
США вводят войска в Перу. Так будет и на Украине
МК: хирург Вдовин назвал причину странного вида певицы Аллы Пугачёвой
Стоматолог перечислил продукты, провоцирующие развитие кариеса
Спикер грузинского парламента: в случае войны мы останемся с Россией один на один
Выбор садового инструмента: на что стоит обратить внимание
La Repubblica: США и ЕС проводят "воспитательную работу" с Зеленским
Борьба с раком лёгких изменила актрису РФ Светлану Крючкову до неузнаваемости
Глава МВД Польши Каминьский ввёл санкции против 15 россиян из-за приговора Почобуту в Белоруссии
Матвей Северянин: честные отзывы об "утечке мозгов", нашей молодёжи и российской экономике
Появились подробности массовой драки во Львове между местными и переселенцами из Харькова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников