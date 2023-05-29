В РФ появились телефоны, заражённые вирусным программным обеспеченными

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

На российском рынке появились электронные устройства, основанные на операционной системе Android, которые были заражены вирусным программным обеспечением во время процесса производства. Об этом сообщила японская компания Trend Micro. Согласно отчёту компании, вирус был внедрён в прошивку гаджетов на базе Android, включая смартфоны.

Фото: pixabay.com

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании "Газинформсервис" Дмитрий Овчинников отметил, что идея внедрения вредоносного программного обеспечения в электронные устройства не новая и впервые появилась в 2016 году.

"Тремя годами позднее компания Google подтвердила, что некоторые прошивки ОС Android изменены сторонними производителями, при этом они не уведомляли Google о подобных манипуляциях", — заявил Овчинников "Известиям".

Эксперт отметил, что в 2019 году компания Google подтвердила, что некоторые производители внесли изменения в прошивки операционной системы Android. Он также указал, что современные телефоны на базе данной операционной системы начали появляться в двух вариантах. В первом производитель добавляет свою собственную прошивку поверх официальной, а во втором случае она модифицируется и адаптируется к "железной" конфигурации устройства.

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